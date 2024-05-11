Палмер установил рекорд лондонского «Челси»

Сегодня, 11 мая, «Ноттингем Форест» на своём поле принимает лондонский «Челси» в матче 37-го тура первенства Англии. Встреча началась в 19:30, во втором тайме счёт — 1:1.

Напомним, что «аристократы» открыли счёт на 8-й минуте благодаря голу Михаила Мудрика, которому ассистировал Коул Палмер.

Таким образом, для Палмера голевая передача стала 10-й в текущем сезоне АПЛ. Также на счету 22-летнего футболиста 21 гол.

По информации Squawka, Палмер — первый игрок в истории «Челси», сделавший 10+10 по системе «гол плюс пас» в сезоне АПЛ в первый год выступлений за клуб.