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Палмер установил рекорд лондонского «Челси»

11 Мая 2024 • 20:50 Комментировать
Ноттингем Форест
2:3
Челси
окончен

Сегодня, 11 мая, «Ноттингем Форест» на своём поле принимает лондонский «Челси» в матче 37-го тура первенства Англии. Встреча началась в 19:30, во втором тайме счёт — 1:1.

Напомним, что «аристократы» открыли счёт на 8-й минуте благодаря голу Михаила Мудрика, которому ассистировал Коул Палмер.

Таким образом, для Палмера голевая передача стала 10-й в текущем сезоне АПЛ. Также на счету 22-летнего футболиста 21 гол.

По информации Squawka, Палмер — первый игрок в истории «Челси», сделавший 10+10 по системе «гол плюс пас» в сезоне АПЛ в первый год выступлений за клуб.

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