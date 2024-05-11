«Кристал Пэлас» уверенно одолел «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в 37-м туре Премьер-лиги Англии безуспешно пытался остановить разыгравшийся «Кристал Пэлас». За две минуты в середине первого тайма гости сделали результат. Майкл Олисе стал автором первого гола, а вскоре Натаниэль Клайн попал в штангу, а Жан-Филипп Матета добавил мяч. На 66-й минуте Матеус Кунья вернул интрига голевым ударом. Вскоре с передачи Олисе Эберечи Эзе забил третий мяч гостей - 1:3.

По итогам матча соперники делят 12-ю строчку в таблице.