«Кристал Пэлас» уверенно одолел «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в 37-м туре Премьер-лиги Англии безуспешно пытался остановить разыгравшийся «Кристал Пэлас». За две минуты в середине первого тайма гости сделали результат. Майкл Олисе стал автором первого гола, а вскоре Натаниэль Клайн попал в штангу, а Жан-Филипп Матета добавил мяч. На 66-й минуте Матеус Кунья вернул интрига голевым ударом. Вскоре с передачи Олисе Эберечи Эзе забил третий мяч гостей - 1:3.
По итогам матча соперники делят 12-ю строчку в таблице.
Протокол игры
|26'Олисе Майкл (0:1)
|28'Матета Жан-Филипп (0:2)
|(1:2) Кунья Матеус66'
|73'Эзе Эберечи (1:3)
Бентли Даниел•Семеду Нелсон•Килман Макс•Гомеш Тоти90' (Гонсалес Энсо (90') •Доэрти Мэтт79' (Дойл Томми (79') •Гомес Жоао•Лемина Марио•Траоре Бубакар 40'46' (Беллегард Жан-Рикнер (46') •Аит-Нури Раян61' (Сарабия Пабло (61') • 71'Хи-Чан Хван•Кунья Матеус 77'
Хендерсон Дин• 83'Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Ричардс Крис•Муньос Даниэль• 40'Митчелл Тайрик70' (Гехи Марк (70') •Хьюз Уилл15' (Ахамада Науиру (15' 82') • 85'Уортон Адам•Олисе Майкл88' (Уорд Джоэл (88') •Эзе Эберечи88' (Шлупп Джеффри (88') •Матета Жан-Филипп69' (Эдуар Одсонн (69')
Запасные: Рак-Сакьи Джесуран•Айю Джордан•Мэттьюз Реми•Озо Дэвид
11 мая. Стадион "Молинью".
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