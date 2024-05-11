«Брентфорд» был сильнее «Борнмута» в результативной концовке

Середняки Премьер-лиги Англии «Борнмут» и «Брентфорд» провели матч 37-го тура. В середине первого тайма Доминик Соланке отправил мяч в сетку ворот гостей, но ВАР подсказал, что был фол - нет гола. Ллойд Келли ударом головой направил мяч совсем близко от каркаса. Айвен Тони заработал пенальти, но ВАР отменил и это решение судьи. На 86-й минуте Брайан Мбеумо открыл счет в контратаке - 1:2. Соланке ответил результативным ударом головой. На пятой добавленной Йоан Висса в штрафной вырвал победу для гостей - 1:2.

Этот успех позволил «Брентфорду» сохранить шансы на 15-е место, соперник - 11-й.