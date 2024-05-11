«Брентфорд» был сильнее «Борнмута» в результативной концовке

Середняки Премьер-лиги Англии «Борнмут» и «Брентфорд» провели матч 37-го тура. В середине первого тайма Доминик Соланке отправил мяч в сетку ворот гостей, но ВАР подсказал, что был фол - нет гола. Ллойд Келли ударом головой направил мяч совсем близко от каркаса. Айвен Тони заработал пенальти, но ВАР отменил и это решение судьи. На 86-й минуте Брайан Мбеумо открыл счет в контратаке - 1:2. Соланке ответил результативным ударом головой. На пятой добавленной Йоан Висса в штрафной вырвал победу для гостей - 1:2.
Этот успех позволил «Брентфорду» сохранить шансы на 15-е место, соперник - 11-й.
Протокол игры
|86'Мбеумо Брайан (0:1)
|(1:1) Соланке Доминик89'
|90'Висса Йоан (1:2)
Траверс Марк•Смит Адам81' (Скотт Алекс (81') •Забарный Илья•Сенеси Маркос• 45'Келли Ллойд•Кристи Райан81' (Адамс Тайлер (81') •Кук Льюис•Семеньо Антуан•Клюйверт Джастин67' (Тавернер Маркус (67') •Уттара Данго 56'67' (Унал Энес (67') •Соланке Доминик
Запасные: Биллинг Филип•Хилл Джеймс•Нето Мурара•Ааронс Макс
Флеккен Марк•Айер Кристоффер63' (Йенсен Матиас (63') • 86'Коллинз Натан•Пиннок Итан•Регилон Серхио•Дамсгор Миккель75' (Шаде Кевин (75') •Норгор Кристиан63' (Расмуссен Мадс (63') •Янельт Витали84' (Ярмолюк Егор (84') •Мбеумо Брайан•Тони Айвен• 90'Льюис-Поттер Кин63' (Висса Йоан (63')
11 мая. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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