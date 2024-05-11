«Эвертон» одолел главного аутсайдера

В предпоследнем туре Премьер-лиги «Эвертон» принимал вылетающий «Шеффилд Юнайтед». Абдулай Дукуре здорово бил в дебюте - парировано. На 31-й минуте он добился своего ударом головой после кросса от Доминика Калверта-Льюинна - 1:0.

«Ириски» идут на 15-м месте, соперник же безнадежно последний.