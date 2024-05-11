«Эвертон» одолел главного аутсайдера

В предпоследнем туре Премьер-лиги «Эвертон» принимал вылетающий «Шеффилд Юнайтед». Абдулай Дукуре здорово бил в дебюте - парировано. На 31-й минуте он добился своего ударом головой после кросса от Доминика Калверта-Льюинна - 1:0.
«Ириски» идут на 15-м месте, соперник же безнадежно последний.
Протокол игры
|(1:0) Дукуре Абдулай31'
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус•Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред•Янг Эшли•Гарнер Джеймс•Гуэйе Идрисса•Онана Амаду•Макнил Дуайт70' (Доббин Льюис (70') •Дукуре Абдулай70' (Гомеш Андре (70'•Льюис Уоррингтон90') •Калверт-Льюин Доминик 36'80' (Чермити Юссеф (80')
Запасные: Данджума Арно•Гомеш Бету•Кин Майкл•Годфри Бен•Виржиния Жоау
Фодеринхэм Уэсли•Винисиус Соуза•Трасти Остон•Робинсон Джек• 36'Богл Джейден•Хамер Густаво•Арбластер Олли 54'63' (Кертис Сэм (63') •Брукс Эндри55' (Лоу Макс (55') •Ларуси Яссер55' (Слимане Анис (55') •Арчер Камерон81' (Брюстер Риан (81') •Бреретон Бен
11 мая. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
Бан пользователя