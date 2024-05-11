«Ньюкасл» не смог обыграть «Брайтон»

В 37-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» на равных играл с «Брайтоном». На 18-й минуте Данни Уэлбек пробил в защитника, а Йоел Вельтман добавил мяч в сетку. На 45+5 минуте «сороки» отыгрались - Эллиот Андерсон выкатил мяч на пустые ворота Шону Лонгстаффу
Этот результат оставляет «Ньюкасл» на шестом месте, соперник - 10-й.
Протокол игры
|18'Вельтман Йоел (0:1)
|(1:1) Лонгстафф Шон45'
Дубравка Мартин•Ливраменто Валентино•Крафт Эмиль•Бёрн Дэн•Холл Льюис 80'90' (Триппьер Киран (90') •Лонгстафф Шон69' (Барнс Харви (69') • 89'Гимараэс Бруно•Андерсон Эллиот•Мёрфи Джейкоб69' (Альмирон Мигель (69') • 90'Исак Александр69' (Жоэлинтон (69') •Гордон Энтони
Запасные: Мерфи Алекс•Уайт Джо•Поуп Ник•Ритчи Мэтт•Дамметт Пол
Вербрюгген Барт•Вельтман Йоел40' (Лемпти Тарик (40') •Уэбстер Адам•Данк Льюис•Роша Игор II•Гросс Паскаль•Гилмор Билли 45'87' (Оффиа Оделуга (87') •Буонанотте Факундо68' (Модер Якуб (68') •Энсисо Хулио 54'68' (Бэйкер-Боайти Бенисио (68') • 90'Адингра Симон87' (Балеба Карлос (87') •Уэлбек Данни 77'
Запасные: О’Махони Марк•Лаллана Адам•Фати Ансу•Стил Джейсон
11 мая. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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