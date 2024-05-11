Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» не смог обыграть «Брайтон»

11 Мая 2024 • 19:03 Комментировать
Ньюкасл
1:1
Брайтон

В 37-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» на равных играл с «Брайтоном». На 18-й минуте Данни Уэлбек пробил в защитника, а Йоел Вельтман добавил мяч в сетку. На 45+5 минуте «сороки» отыгрались - Эллиот Андерсон выкатил мяч на пустые ворота Шону Лонгстаффу

Этот результат оставляет «Ньюкасл» на шестом месте, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Ньюкасл1:1Брайтон
  18'Вельтман Йоел (0:1)
(1:1) Лонгстафф Шон45'  
Дубравка МартинЛивраменто ВалентиноКрафт ЭмильБёрн ДэнХолл Льюис  80' 90' (Триппьер Киран ( 90') Лонгстафф Шон 69' (Барнс Харви ( 69'  89') Гимараэс БруноАндерсон ЭллиотМёрфи Джейкоб 69' (Альмирон Мигель ( 69'  90') Исак Александр 69' (Жоэлинтон ( 69') Гордон Энтони
Запасные: Мерфи АлексУайт ДжоПоуп НикРитчи МэттДамметт Пол
Вербрюгген БартВельтман Йоел 40' (Лемпти Тарик ( 40') Уэбстер АдамДанк ЛьюисРоша Игор IIГросс ПаскальГилмор Билли  45' 87' (Оффиа Оделуга ( 87') Буонанотте Факундо 68' (Модер Якуб ( 68') Энсисо Хулио  54' 68' (Бэйкер-Боайти Бенисио ( 68'  90') Адингра Симон 87' (Балеба Карлос ( 87') Уэлбек Данни  77'
Запасные: О’Махони МаркЛаллана АдамФати АнсуСтил Джейсон
11 мая. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Брайтон

Новости по матчу

Сегодня, 11 Мая
19:03
«Ньюкасл» не смог обыграть «Брайтон»
10 Мая
12:21
Ставка и прогноз на матч Ньюкасл — Брайтон АПЛ — 11 мая 2024
09 Мая
17:20
Определена самая пострадавшая от травм команда АПЛ 1
13:36
АПЛ объявил кандидатов на звание лучшего игрока сезона 1
12:53
«Челси» положил глаз на форварда «Брайтона»
12:15
АПЛ объявила список претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона
08 Мая
15:03
«Боруссия» хочет подписать 19-летнего защитника «Ньюкасла» 1
13:38
«Ньюкасл» - «Брайтон»: прогноз и ставки БК Pinnacle
10:13
Нуньес – главный кандидат «Барселоны» на замену Левандовски, но есть и запасной вариант из АПЛ 1
07 Мая
10:17
Клуб АПЛ может выложить за Олисе 70 миллионов евро
06 Мая
13:50
У Адарабиойо есть вариант сразу с несколькими топ-клубами
09:56
Фати намерен убедить Хави в том, что достоин выступать за «Барселону»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом» Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»: вратарь Лунин выбрал себе клуб Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана» Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ
Спортивные новости
Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Сборная Казахстана стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею, обыграв сборную Франции Швёнтек обыграла Путинцеву и вышла в четвёртый круг турнира в Риме Появилась информация о состоянии здоровья Джоковича, в голову которого попала бутылка Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
4
7.00 5.20 1.36
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
3
2.36 3.25 2.95
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1
0
1.42 4.90 6.20
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Брайтон Брайтон
1
1
1.66 4.30 4.20
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Лутон Таун Лутон Таун
3
1
1.63 4.50 4.30
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Бёрнли Бёрнли
2
1
1.33 5.80 7.00
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Брентфорд Брентфорд
1
2
1.86 4.00 3.55
Видео
Перерыв
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Челси Челси
1
1
2.95 3.70 2.16
Видео
12.05.24 в 18:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал Арсенал
4.90 4.60 1.54
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Мая
19:53 · Англия. Премьер-лига
«Лутон» установил рекорд АПЛ
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» уверенно одолел «Вулверхэмптон»
19:07 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» был сильнее «Борнмута» в результативной концовке
19:05 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» одолел главного аутсайдера
19:03 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» не смог обыграть «Брайтон»
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» фактически вылетел, уступив «Вест Хэму»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отправил «Бёрнли» в Чемпионшип
18:32 · Англия. Премьер-лига
Мудрик и Палмер – в основе «Челси» на матч с «Ноттингем Форест»
18:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола вспомнил о лучших командах в истории чемпионата Англии
18:14 · Англия. Премьер-лига
Итог Клоппа – 8 трофеев с «Ливерпулем»
17:20 · Англия. Премьер-лига
Родри догнал Анри и Туре – рекорд Кэмпбелла в АПЛ не за горами
17:12 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал крупную победу «Манчестер Сити» в Лондоне
16:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол высказался после крупной победы «Манчестер Сити» и своего дубля
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продлил серию без поражений в АПЛ до 21 матча 1
Все новости
Рекомендуем