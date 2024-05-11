«Ньюкасл» не смог обыграть «Брайтон»

В 37-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» на равных играл с «Брайтоном». На 18-й минуте Данни Уэлбек пробил в защитника, а Йоел Вельтман добавил мяч в сетку. На 45+5 минуте «сороки» отыгрались - Эллиот Андерсон выкатил мяч на пустые ворота Шону Лонгстаффу

Этот результат оставляет «Ньюкасл» на шестом месте, соперник - 10-й.