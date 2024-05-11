«Лутон Таун» фактически вылетел, уступив «Вест Хэму»

В субботу «Лутон Таун» гостил у «Вест Хэма», реализовал один из редких моментов и безуспешно пытался сыграть по счету. На шестой минуте Альберт-Мбойо Самби Локонга ударом головой подарил надежду аутсайдеру - 0:1. На 54-й минуте у хозяев не прошел навес, но Джеймс Уорд-Праус добавил мяч в сетку. Давление «Вест Хэма» привело к еще одному голу, Томаш Соучек стрельнул с лета - 2:1. Мохаммед Кудус сотряс штангу своим ударом. Вскоре он не пожадничал и подарил момент Джорджу Ирти - 3:1.
«Вест Хэм» идет девятым, а «Лутон Таун» близок к вылету, уступая три очка «Ноттингем Форест» и имея разницу в -13 голов от конкурента.
Протокол игры
|6'Самби Локонга Альберт-Мбойо (0:1)
|(1:1) Уорд-Праус Джеймс54'
|(2:1) Соучек Томаш65'
|(3:1) Эрти Джордж76'
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир•Зума Курт•Огбонна Анджело90' (Кейси Кэлан (90') •Эмерсон Палмиери 52'84' (Крессуэлл Аарон (84') •Соучек Томаш•Уорд-Праус Джеймс•Боуэн Джаррод•Кудус Мохаммед•Пакета Лукас84' (Ингс Дэнни (84') •Антонио Майкл75' (Эрти Джордж (75')
Камински Томас•Бурк Рис 79'87' (Вудроу Коули (87') •Менги Теден•Ошо Гэбриэл•Оньединма Фред73' (Огбене Чидози (73') •Доти Алфи87' (Берри Люк (87') •Самби Локонга Альберт-Мбойо•Баркли Росс 10'39' (Кларк Джордан (39') •Моррис Карлтон• 83'Чон Тахит•Адебайо Элайджа
11 мая. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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