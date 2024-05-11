«Лутон Таун» фактически вылетел, уступив «Вест Хэму»

В субботу «Лутон Таун» гостил у «Вест Хэма», реализовал один из редких моментов и безуспешно пытался сыграть по счету. На шестой минуте Альберт-Мбойо Самби Локонга ударом головой подарил надежду аутсайдеру - 0:1. На 54-й минуте у хозяев не прошел навес, но Джеймс Уорд-Праус добавил мяч в сетку. Давление «Вест Хэма» привело к еще одному голу, Томаш Соучек стрельнул с лета - 2:1. Мохаммед Кудус сотряс штангу своим ударом. Вскоре он не пожадничал и подарил момент Джорджу Ирти - 3:1.

«Вест Хэм» идет девятым, а «Лутон Таун» близок к вылету, уступая три очка «Ноттингем Форест» и имея разницу в -13 голов от конкурента.