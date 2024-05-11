Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лутон Таун» фактически вылетел, уступив «Вест Хэму»

11 Мая 2024 • 19:02 Комментировать
Вест Хэм
3:1
Лутон Таун

В субботу «Лутон Таун» гостил у «Вест Хэма», реализовал один из редких моментов и безуспешно пытался сыграть по счету. На шестой минуте Альберт-Мбойо Самби Локонга ударом головой подарил надежду аутсайдеру - 0:1. На 54-й минуте у хозяев не прошел навес, но Джеймс Уорд-Праус добавил мяч в сетку. Давление «Вест Хэма» привело к еще одному голу, Томаш Соучек стрельнул с лета - 2:1. Мохаммед Кудус сотряс штангу своим ударом. Вскоре он не пожадничал и подарил момент Джорджу Ирти - 3:1.

«Вест Хэм» идет девятым, а «Лутон Таун» близок к вылету, уступая три очка «Ноттингем Форест» и имея разницу в -13 голов от конкурента.

Протокол игры  
Вест Хэм3:1Лутон Таун
  6'Самби Локонга Альберт-Мбойо (0:1)
(1:1) Уорд-Праус Джеймс54'  
(2:1) Соучек Томаш65'  
(3:1) Эрти Джордж76'  
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирЗума КуртОгбонна Анджело 90' (Кейси Кэлан ( 90') Эмерсон Палмиери  52' 84' (Крессуэлл Аарон ( 84') Соучек ТомашУорд-Праус ДжеймсБоуэн ДжарродКудус МохаммедПакета Лукас 84' (Ингс Дэнни ( 84') Антонио Майкл 75' (Эрти Джордж ( 75')
Запасные: Джонсон БенКорне МаксвеллАльварес ЭдсонФабьянски ЛукашДивин Мубама
Камински ТомасБурк Рис  79' 87' (Вудроу Коули ( 87') Менги ТеденОшо ГэбриэлОньединма Фред 73' (Огбене Чидози ( 73') Доти Алфи 87' (Берри Люк ( 87') Самби Локонга Альберт-МбойоБаркли Росс  10' 39' (Кларк Джордан ( 39') Моррис Карлтон  83'Чон ТахитАдебайо Элайджа
Запасные: Крул ТимТаунсенд АндросХасиока ДаикиДжонсон ДжоРаддок Пелли
11 мая. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Лутон Таун

Новости по матчу

Сегодня, 11 Мая
19:02
«Лутон Таун» фактически вылетел, уступив «Вест Хэму»
10 Мая
18:27
Мойес высказался о своём уходе из «Вест Хэма»
17:56
Мойес: Горжусь, что только Фергюсон и Венгер провели больше игр в АПЛ, чем я
17:48
Мойес оценил свою работу в «Вест Хэме»
12:11
Рискованный прогноз и ставка на матч Вест Хэм — Лутон Таун АПЛ — 11 мая 2024
10:59
Лопетеги может позвать в «Вест Хэм» своего бывшего подопечного из «Севильи»
09 Мая
17:20
Определена самая пострадавшая от травм команда АПЛ 1
07 Мая
10:59
Тони интересен двум лондонским клубам
06 Мая
20:17
«Вест Хэм» сообщил об уходе Мойеса в конце сезона
12:00
Лопетеги договорился с «Вест Хэмом»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом» Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»: вратарь Лунин выбрал себе клуб Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана» Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ
Спортивные новости
Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Сборная Казахстана стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею, обыграв сборную Франции Швёнтек обыграла Путинцеву и вышла в четвёртый круг турнира в Риме Появилась информация о состоянии здоровья Джоковича, в голову которого попала бутылка Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
4
7.00 5.20 1.36
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
3
2.36 3.25 2.95
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1
0
1.42 4.90 6.20
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Брайтон Брайтон
1
1
1.66 4.30 4.20
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Лутон Таун Лутон Таун
3
1
1.63 4.50 4.30
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Бёрнли Бёрнли
2
1
1.33 5.80 7.00
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Брентфорд Брентфорд
1
2
1.86 4.00 3.55
Видео
Перерыв
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Челси Челси
1
1
2.95 3.70 2.16
Видео
12.05.24 в 18:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал Арсенал
4.90 4.60 1.54
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Мая
19:53 · Англия. Премьер-лига
«Лутон» установил рекорд АПЛ
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» уверенно одолел «Вулверхэмптон»
19:07 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» был сильнее «Борнмута» в результативной концовке
19:05 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» одолел главного аутсайдера
19:03 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» не смог обыграть «Брайтон»
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» фактически вылетел, уступив «Вест Хэму»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отправил «Бёрнли» в Чемпионшип
18:32 · Англия. Премьер-лига
Мудрик и Палмер – в основе «Челси» на матч с «Ноттингем Форест»
18:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола вспомнил о лучших командах в истории чемпионата Англии
18:14 · Англия. Премьер-лига
Итог Клоппа – 8 трофеев с «Ливерпулем»
17:20 · Англия. Премьер-лига
Родри догнал Анри и Туре – рекорд Кэмпбелла в АПЛ не за горами
17:12 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал крупную победу «Манчестер Сити» в Лондоне
16:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол высказался после крупной победы «Манчестер Сити» и своего дубля
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продлил серию без поражений в АПЛ до 21 матча 1
Все новости
Рекомендуем