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«Тоттенхэм» отправил «Бёрнли» в Чемпионшип

11 Мая 2024 • 18:59 Комментировать
Тоттенхэм
2:1
Бёрнли
окончен

В 37-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» играл против близкого к вылету «Бёрнли». «Шпоры» были острее, но пропустили первыми. Витиньо и Бреннан Джонсон обменялись опасными ударами в начале встречи - вратари на месте. В середине первого тайма аутсайдеры провели контратаку, а Якоб Бруун-Ларсен реализовал выход один на один. Вскоре Педро Порро обыгрался с Джонсоном, ворвался в штрафную и сравнял счет - 1:1.

Уилсон Одоберт и Дара О'Ши в двух атаках подряд были чуть неточными по высоте. Джеймс Мэддисон создал себе момент, и голкипер среагировал на удар в упор. В концовке еще атака «Тоттенхэма», и Микки ван де Вен поразил левый угол ворот - 2:1.

«Шпоры» продолжают борьбу за Лигу чемпионов, проигрывая четыре очка «Астон Вилле», соперник же вылетает.

Протокол игры  
Тоттенхэм2:1Бёрнли
  25'Ларсен Якоб-Бруун (0:1)
(1:1) Порро Педро32'  
(2:1) Ван де Вен Микки82'  
Викарио ГульельмоПорро ПедроРомеро КристианВан де Вен МиккиСкипп Оливер  55' 75' (Бентанкур Родриго ( 75') Сарр Пап Матар  87' 88' (Ло Чельсо Джовани ( 88') Биссума Ив 75' (Дрэгушин Раду ( 75') Джонсон БреннанМэддисон Джеймс  47' 88' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 88') Кулушевски Деян 75' (Скарлетт Дейн ( 75') Хын Мин Сон
Запасные: Мур МикиХиль БрианЭмерсон ЖуниорОстин Брендон
Мурич АриянетАссиньон Лоренс  90'О'Ши ДараЭстев МаксимТэйлор Чарли  46'Ларсен Якоб-Бруун  67' 81' (Ндайишимий Майк ( 81') Каллен Джош  11' 88' (Амдуни Зеки ( 88') Берге Сандер  65'Витиньо Виктор II 72' (Бенсон Манюэль ( 72') Одоберт УилсонФостер Лайл 87' (Фофана Датро ( 87')
Запасные: Гудмундссон ЙоханнЭкдаль ХьяльмарРодригес ДжейБраунхилл ДжошТраффорд Джеймс
11 мая. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бёрнли

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