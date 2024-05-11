«Тоттенхэм» отправил «Бёрнли» в Чемпионшип

В 37-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» играл против близкого к вылету «Бёрнли». «Шпоры» были острее, но пропустили первыми. Витиньо и Бреннан Джонсон обменялись опасными ударами в начале встречи - вратари на месте. В середине первого тайма аутсайдеры провели контратаку, а Якоб Бруун-Ларсен реализовал выход один на один. Вскоре Педро Порро обыгрался с Джонсоном, ворвался в штрафную и сравнял счет - 1:1.

Уилсон Одоберт и Дара О'Ши в двух атаках подряд были чуть неточными по высоте. Джеймс Мэддисон создал себе момент, и голкипер среагировал на удар в упор. В концовке еще атака «Тоттенхэма», и Микки ван де Вен поразил левый угол ворот - 2:1.

«Шпоры» продолжают борьбу за Лигу чемпионов, проигрывая четыре очка «Астон Вилле», соперник же вылетает.