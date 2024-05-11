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Мудрик и Палмер – в основе «Челси» на матч с «Ноттингем Форест»

11 Мая 2024 • 18:32 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Челси
1 3.40 X 3.85 2 2.07
Через 0 ч. 30 мин.

В субботу вечером «Челси» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Ноттингем Форест». Главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино включил в стартовый состав таких футболистов:

Петрович, Чалоба, Тьяго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Галлахер, Палмер, Мадуэке, Мудрик, Джексон.

Матч «Ноттингем Форест» - «Челси» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Челси» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда ведёт борьбу за билет в еврокубки.

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