Мудрик и Палмер – в основе «Челси» на матч с «Ноттингем Форест»

В субботу вечером «Челси» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Ноттингем Форест». Главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино включил в стартовый состав таких футболистов:

Петрович, Чалоба, Тьяго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Галлахер, Палмер, Мадуэке, Мудрик, Джексон.

Матч «Ноттингем Форест» - «Челси» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Челси» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда ведёт борьбу за билет в еврокубки.