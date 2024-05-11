Гвардиола вспомнил о лучших командах в истории чемпионата Англии

«Манчестер Сити» может стать первой командой в истории английского топ-дивизиона, которой удастся выиграть четыре подряд чемпионских титула. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Никто не выигрывал четыре чемпионства кряду? Это показывает, насколько это сложно. Были невероятные команды – «Ливерпуль» 80-х годов, «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса, «Челси» Моуринью, «Арсенал» Венгера, «Ноттингем Форест» с двумя кубками европейских чемпионов и так далее», - сказал Гвардиола TNT Sports.

Чтобы точно выиграть чемпионат Англии «Манчестер Сити» нужно обыграть «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Если команда Хосепа Гвардиолы где-то оступится, то всё будет зависеть от результатов «Арсенала».