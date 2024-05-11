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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Итог Клоппа – 8 трофеев с «Ливерпулем»

11 Мая 2024 • 18:14 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.10 X 4.60 2 1.70
13.05 22:00

В субботу «Ливерпуль» потерял шансы стать чемпионом Англии. Как следствие, Юрген Клопп в своём последнем сезоне у руля мерсисайдской команды выиграет только один трофей – Кубок английской лиги. Фанаты «красных» могут быть разочарованными, ведь ещё в марте они всерьёз рассчитывали на четыре титула. Но «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии и Лиги Европы, а затем допустил несколько фатальных осечек в Премьер-лиге.

В итоге в качестве тренера «Ливерпуля» Клопп выиграл восемь трофеев. Этот список выглядит так: АПЛ (2020), Кубок Англии (2022), Кубок лиги (2022, 2024), Суперкубок Англии (2022), Лига чемпионов (2019), Суперкубок УЕФА (2019), клубный чемпионат мира (2019).

Если брать турниры, в которых участвовал «Ливерпуль», то Клоппу не покорилась лишь Лига Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

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