Итог Клоппа – 8 трофеев с «Ливерпулем»

В субботу «Ливерпуль» потерял шансы стать чемпионом Англии. Как следствие, Юрген Клопп в своём последнем сезоне у руля мерсисайдской команды выиграет только один трофей – Кубок английской лиги. Фанаты «красных» могут быть разочарованными, ведь ещё в марте они всерьёз рассчитывали на четыре титула. Но «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии и Лиги Европы, а затем допустил несколько фатальных осечек в Премьер-лиге.

В итоге в качестве тренера «Ливерпуля» Клопп выиграл восемь трофеев. Этот список выглядит так: АПЛ (2020), Кубок Англии (2022), Кубок лиги (2022, 2024), Суперкубок Англии (2022), Лига чемпионов (2019), Суперкубок УЕФА (2019), клубный чемпионат мира (2019).

Если брать турниры, в которых участвовал «Ливерпуль», то Клоппу не покорилась лишь Лига Европы.