Родри догнал Анри и Туре – рекорд Кэмпбелла в АПЛ не за горами

«Манчестер Сити» не проигрывал в 48 последних матчах Английской премьер-лиги, в которых принимал участие полузащитник Родри. Как сообщает Squawka, Родри повторил достижения Тьерри Анри и Коло Туре. В 2003-2004 годах эти футболисты «Арсенала» тоже провели 48 игр Премьер-лиги без поражений.

Рекордной же является серия ещё одного бывшего игрока «Арсенала» - Сола Кэмпбелла. В 2002-2004 годах он не проигрывал в 56 матчах Премьер-лиги. Чтобы перебить этот рекорд, Родри нужно со своей командой не проиграть в девяти следующих матчах чемпионата Англии.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 14 мая – против «Тоттенхэма».