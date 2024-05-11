Гвардиола прокомментировал крупную победу «Манчестер Сити» в Лондоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после гостевой победы над «Фулхэмом» со счётом 4:0.

«Великим игрокам нравится играть под большим давлением. Наши футболисты в последние годы справлялись с этим, и вот мы снова находимся на последней стадии. После того, как «Арсенал» проиграл «Астон Вилле», наша мечта заключается в том, чтобы в последнем матче сезона с «Вест Хэмом» быть хозяевами своей судьбы.

Сегодня мы проделали хорошую работу. В первые десять минут было трудно, ведь соперник хорошо оборонялся. Бернарду, Ковачич и Родри большим количеством передач успокаивали игру, а затем забил Гвардиол – он мог бы быть лучшим вингером на планете. Мы сыграли очень хорошо. Теперь восстановимся, а затем снова вернёмся в Лондон на матч [против «Тоттенхэма»], который будет для нас финалом. Постараемся сохранить титул», - сказал Гвардиола BBC Match of the Day.