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Гвардиол высказался после крупной победы «Манчестер Сити» и своего дубля

11 Мая 2024 • 16:56 Комментировать
Фулхэм
0:4
Манчестер Сити

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» со счётом 4:0, а защитник Йошко Гвардиол стал автором дубля. После игры хорват дал комментарий.

«Ещё одно великолепное выступление – не только моё, но и всей команды. Мы сегодня показали свою готовность.

Пять голов в семи играх? Ничего особенного. Думаю, это нормально в спорте. Сейчас я в хорошей форме, но у нас впереди три финала, и мы должны быть готовы.

Разность голов? Нам нужно сосредоточиться на своих играх. Конечно, мы обсуждаем разность голов, и, как вы можете видеть, мы пытаемся её улучшить. Но это непросто, у «Арсенала» есть качество, и они тоже хорошо справляются.

Матч с «Тоттенхэмом»? Это ещё один финал. Я играл там лишь раз, и было сложно. Надеюсь, это будет ещё один хороший день для нас», - сказал Гвардиол TNT Sports.

«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ, опережая «Арсенал» на два очка.

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Манчестер Сити Йошко Гвардиол

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