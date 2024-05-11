«Манчестер Сити» продлил серию без поражений в АПЛ до 21 матча

В субботу «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Фулхэм» со счётом 4:0. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы стала ближе к чемпионству. Если «горожане» обыграют «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», то выиграют титул. Если же «Сити» допустит осечку, то всё будет зависеть от результатов «Арсенала».

Между тем, стоит отметить продление серии «Манчестер Сити» без поражений в Премьер-лиге. Теперь она насчитывает 21 матч (17 побед, 4 ничьи).

В последний раз «Манчестер Сити» проигрывал матч чемпионата Англии ещё 6 декабря. В тот день команда Хосепа Гвардиолы уступила в гостях у «Астон Виллы».