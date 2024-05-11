С Родри нет поражений: Серия «Манчестер Сити» продлилась до 72 матчей

В субботу «Манчестер Сити» осчастливил своих болельщиков победой над «Фулхэмом» со счётом 4:0. Команда Хосепа Гвардиолы с этим результатом стала ближе к оформлению очередного титула чемпиона Англии.

Любопытно, что «Манчестер Сити» не проигрывает уже в 72 матчах с участием полузащитника Родри. Серия действительно впечатляет, но здесь важно сделать уточнение. Недавнее поражение от «Реала» в Лиге чемпионов в серию Родри пошло как ничья, поскольку «Манчестер Сити» уступил лишь в серии одиннадцатиметровых ударов.

Следующий матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт уже 14 мая – против «Тоттенхэма» на выезде.