«Манчестер Сити» снова лидирует после разгрома «Фулхэма»

Чемпионская гонка в Англии вышла на финишную прямую. «Арсенал» или «Манчестер Сити» в случае первой осечки могут потерять всё. «Горожане» сегодня гостили у «Фулхэма» и добились поставленной цели на матч. Уже в дебюте Йошко Гвардиол получил ответный пас от Кевина де Брёйне на входе в штрафную и метров с 13 поразил ближний угол. Бельгиец мог стать автором второго голевого паса, но после навеса со штрафного Мануэль Аканджи с лета умудрился не забить. И снова де Брёйне катил мяч под голевой удар, но попытку Бернарду Силвы с правого края штрафной блокировал голкипер. Родриго Мунис замыкал прострел справа и пяткой пытался поразить ворота - парировано. Это был единственный удар «дачников» сегодня. Силву остановили у штрафной в подкате, Фил Фоден первый на отскоке, выстрел с 15 метров в дальний угол - 0:2. Эрлинг Холанн оказался один на один с кипером и пробил над воротами. После розыгрыша углового навес на дальнюю штангу, и Гвардиол в падении сделал счет разгромным. Исса Диоп вместе с удалением для себя привез пенальти. Хулиан Альварес пробил вправо с точки, а голкипер не угадал - 0:4.

За два матча до конца сезона «Сити» опережает «Арсенал» на два очка. Соперник - 13-й.