«Ливерпуль» потерял шансы стать чемпионом Англии

«Ливерпуль» не станет чемпионом Англии в нынешнем сезоне. Команда Юргена Клоппа потеряла даже математические шансы на завоевание титула Премьер-лиги после того, как «Манчестер Сити» в субботу разобрался с «Фулхэмом» (победа «горожан» 4:0).

Сейчас «Манчестер Сити» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги с 85 очками. «Ливерпуль» идёт третьим с 78 баллами. Командам осталось провести по два матча, то есть мерсисайдцы не смогут набрать больше 84 очков. Таким образом, Клопп не выиграет чемпионство перед уходом из клуба.

Добавим, что на второй позиции в таблице английского чемпионата располагается «Арсенал», который набрал 83 очка.