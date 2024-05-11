Гимараэса в «ПСЖ» не будет

В прессе появлялась информация о том, что в летнее трансферное окно полузащитник Бруно Гимараэс перейдёт из «Ньюкасла» в «ПСЖ». Впрочем, как сообщает на своих страницах Daily Mail, эти сообщения не соответствуют действительности. По данным источника, «ПСЖ» не заинтересован в подписании 26-летнего бразильца ближайшим летом.

Всего за «Ньюкасл» Гимараэс провёл в различных соревнованиях 104 официальных матча, в которых записал на свой счёт 16 голов и 14 результативных передач на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 85 миллионов евро.