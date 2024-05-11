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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» озвучил состав на матч АПЛ против «Бёрнли»

11 Мая 2024 • 16:00 Комментировать
Тоттенхэм
0:0
Бёрнли
1 1.35 X 6.10 2 7.50
1-й тайм

В субботу «Тоттенхэм» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Бёрнли». Наставник лондонской команды Анге Постекоглу принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Скипп, Биссума, Сарр, Мэддисон, Кулушевски, Сон, Джонсон.  

Матч «Тоттенхэм» - «Бёрнли» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Тоттенхэм» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда ещё сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
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