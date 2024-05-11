«Тоттенхэм» озвучил состав на матч АПЛ против «Бёрнли»

В субботу «Тоттенхэм» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Бёрнли». Наставник лондонской команды Анге Постекоглу принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Скипп, Биссума, Сарр, Мэддисон, Кулушевски, Сон, Джонсон.

Матч «Тоттенхэм» - «Бёрнли» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Тоттенхэм» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда ещё сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов.