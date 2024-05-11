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Тренер Бразилии объяснил отсутствие Ришарлисона в заявке на Кубок Америки

11 Мая 2024 • 15:55 Комментировать

До Кубка Америки ещё месяц, но сборная Бразилии уже объявила заявку на турнир. В ней не оказалось нападающего Ришарлисона, который на клубном уровне представляет английский «Тоттенхэм». Комментарий на этот счёт дал рулевой «селесао» Дориваль Жуниор.

«У Ришарлисона травма икроножной мышцы. Клуб ещё не сделал официального заявления, но мы связались с футболистом, и он проинформировал нас об этом», - слова Дориваля приводит портал Goal.

На групповой стадии Кубка Америки соперниками национальной сборной Бразилии будут Колумбия, Парагвай и Коста-Рика. Сроки турнира – с 20 июня по 14 июля.

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