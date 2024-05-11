«Аль-Хиляль» хочет купить известного форварда из АПЛ

Саудовские клубы настроены продолжать привлекать статусных игроков из Европы, пользуясь своими широкими финансовыми возможностями. Как сообщает Daily Mail, «Аль-Хиляль» планирует в летнее трансферное окно подписать нападающего «Тоттенхэма» Ришарлисона.

Слухи о том, что Ришарлисон может уйти из «Тоттенхэма» летом, появляются в прессе не впервые. Ранее сообщалось о намерении Анге Постекоглу произвести перестройку состава. Ришарлисон может стать одной из жертв этой самой перестройки.

Ришарлисону 27 лет, авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.