«Манчестер Юнайтед» может продать игрока в Саудовскую Аравию за большие деньги

В прессе продолжает появляться информация о будущем нападающего Мэйсона Гринвуда. В настоящий момент англичанин выступает за «Хетафе», но права на него принадлежат «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» предпочитает продать Гринвуда ближайшим летом и хочет выручить за 22-летнего игрока около 60 миллионов евро. Эта сумма недосягаема для испанских клубов, но она может не стать проблемой для клубов Саудовской Аравии. Об интересе к Гринвуду со стороны саудовских клубов пишет Marca.

Ранее слухи связывали Гринвуда с «Барселоной», «Ювентусом» и «Атлетико». При этом «Хетафе» хотел бы продлить аренду игрока.