Де Брёйне догнал Фабрегаса по голевым передачам в АПЛ – только у одного игрока больше

В субботу «Фулхэм» и «Манчестер Сити» сражаются в рамках тридцать седьмого тура Английской премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы смогла довольно быстро забить – Йошко Гвардиол отличился на тринадцатой минуте после паса от Кевина де Брёйне.

Теперь на счету де Брёйне 111 голевых передач в Английской премьер-лиге. По этому показателю бельгиец догнал Сеска Фабрегаса, поигравшего за «Арсенал» и «Челси». Только один футболист сделал больше ассистов в АПЛ – это Райан Гиггз. Валлиец делал голевые передачи 162 раза.

Стоит отметить, что Английская премьер-лига была создана в 1992 году.