Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне догнал Фабрегаса по голевым передачам в АПЛ – только у одного игрока больше

11 Мая 2024 • 15:30 Комментировать
Фулхэм
0:2
Манчестер Сити
1 14.00 X 7.10 2 1.20
2-й тайм

В субботу «Фулхэм» и «Манчестер Сити» сражаются в рамках тридцать седьмого тура Английской премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы смогла довольно быстро забить – Йошко Гвардиол отличился на тринадцатой минуте после паса от Кевина де Брёйне.

Теперь на счету де Брёйне 111 голевых передач в Английской премьер-лиге. По этому показателю бельгиец догнал Сеска Фабрегаса, поигравшего за «Арсенал» и «Челси». Только один футболист сделал больше ассистов в АПЛ – это Райан Гиггз. Валлиец делал голевые передачи 162 раза.

Стоит отметить, что Английская премьер-лига была создана в 1992 году.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сеск Фабрегас Райан Гиггз Кевин де Брёйне ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Мая
15:30
Де Брёйне догнал Фабрегаса по голевым передачам в АПЛ – только у одного игрока больше
15:02
«Манчестер Сити» потерял защитника
14:00
«Фулхэм» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
13:31
Холанн, де Брёйне и Фоден – в основе «Манчестер Сити» на игру в Лондоне
03:22
Холанн: «Моя работа – забивать голы, а не постоянно касаться мяча» 1
02:22
Фулхэм - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:38
Уокер: «Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» добьётся результата в матче с «Арсеналом»
01:08
Уокер: «Манчестер Сити» находится в трёх шагах от беспрецедентного успеха»
10 Мая
23:20
Гвардиола высказался об отсутствии Родри в числе кандидатов на звание игрока года в АПЛ
16:13
Гвардиола: «Холанн любит забивать голы»
16:06
Гвардиола рассказал, как выбирает состав «Манчестер Сити»
15:51
Гвардиола ответил, будет ли болеть за «Манчестер Юнайтед»
12:55
Прогноз на точный счёт матча Фулхэм — Манчестер Сити АПЛ — 11 мая 2024
12:00
«Манчестер Сити» не намерен делать скидку «Барселоне» по трансферу Силвы
09 Мая
18:40
Бесплатный прогноз и ставка на матч Фулхэм — Манчестер Сити — 11 мая 2024
17:20
Определена самая пострадавшая от травм команда АПЛ 1
15:26
Бернарду Силва готов пойти на сокращение зарплаты ради трансфера в «Барселону»
13:36
АПЛ объявил кандидатов на звание лучшего игрока сезона 1
12:15
АПЛ объявила список претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона
07 Мая
20:11
Лено пообещал фанату «Арсенала» не пропустить от «Манчестер Сити»
19:23
Агуэро назвал будущего чемпиона АПЛ 3
06 Мая
13:50
У Адарабиойо есть вариант сразу с несколькими топ-клубами
09:51
Деку хочет пригласить в «Барселону» 3-4 новичка, в шорт-листе – игроки «Баварии» и «Манчестер Сити» 1
05 Мая
23:32
Аке: «Мне неважно, где играть»
23:21
Аке — о борьбе за чемпионство: «Всё в наших руках»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФУЛХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом» «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»: вратарь Лунин выбрал себе клуб Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован»
Спортивные новости
Сборная Казахстана стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею, обыграв сборную Франции Швёнтек обыграла Путинцеву и вышла в четвёртый круг турнира в Риме Появилась информация о состоянии здоровья Джоковича, в голову которого попала бутылка Фёдор Емельяненко рассказал, почему не состоялся его бой против Майка Тайсона ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел вперёд в серии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
72 мин
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
2
7.00 5.20 1.36
Видео
11.05.24 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.36 3.25 2.95
Видео
11.05.24 в 17:00
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.42 4.90 6.20
Видео
11.05.24 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Брайтон Брайтон
1.66 4.30 4.20
Видео
11.05.24 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Лутон Таун Лутон Таун
1.63 4.50 4.30
Видео
11.05.24 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Бёрнли Бёрнли
1.33 5.80 7.00
Видео
11.05.24 в 17:00
Борнмут Борнмут
Брентфорд Брентфорд
1.86 4.00 3.55
Видео
11.05.24 в 19:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Челси Челси
2.95 3.70 2.16
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Мая
15:44 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» хочет купить известного форварда из АПЛ
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может продать игрока в Саудовскую Аравию за большие деньги
15:30 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне догнал Фабрегаса по голевым передачам в АПЛ – только у одного игрока больше
15:07 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет привести в «Манчестер Юнайтед» звезду «Барселоны»
15:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» потерял защитника
14:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель отреагировал на слухи о переходе в АПЛ
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
13:31 · Англия. Премьер-лига
Холанн, де Брёйне и Фоден – в основе «Манчестер Сити» на игру в Лондоне
13:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Райс вписался бы в наш состав, но я доволен Маунтом»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Клопп эмоционально высказался о финале «Реал» - «Боруссия» 1
11:25 · Англия. Чемпионшип
Варди может перейти в «Рексхэм» 1
11:02 · Англия. Премьер-лига
Холанн высказался об игре под руководством Гвардиолы
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет перехватить полузащитника у «Барселоны»
10:42 · Англия. Премьер-лига
Слот будет жить в доме Клоппа после назначения в «Ливерпуль»
09:20 · Англия. Премьер-лига
Виллиан – о предстоящем матче с «Манчестер Сити»: «Если сплотимся, то сможем сотворить чудо»
Все новости
Рекомендуем