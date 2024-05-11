Тен Хаг хочет привести в «Манчестер Юнайтед» звезду «Барселоны»

Эрик тен Хаг не думает о возможном увольнении. Напротив, главный тренер «Манчестер Юнайтед» строит планы по усилению состава на следующий сезон. Об этом пишет Mundo Deportivo – если верить источнику, тен Хаг по-прежнему хочет привести в клуб полузащитника Френки де Йонга. И это при этом, что «красным дьяволам» ранее не удавалось заполучить звёздного нидерландца, с которым тен Хаг работал в «Аяксе».

«Барселона», в свою очередь, предложила 26-летнему де Йонгу новый контракт с пересмотренными условиями. Футболист пока не ответил, и каталонцы могут выставить его на трансфер уже ближайшим летом.

Тен Хаг: Меня не уволят из «Манчестер Юнайтед», как ван Галя