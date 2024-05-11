«Манчестер Сити» потерял защитника

В субботу в Английской премьер-лиге проходит матч тридцать седьмого тура между «Фулхэмом» и «Манчестер Сити». Уже по ходу первого тайма Хосепу Гвардиоле пришлось делать вынужденную замену. Дело в том, что защитник Натан Аке получил травму. Вместо него на поле появился Кайл Уокер. Перестановка в составе «горожан» произошла при счёте 1:0 в их пользу.

После игры наверняка появится информация о том, насколько серьёзным является повреждение Аке. Будем следить за новостями.

А за матчем между «Фулхэмом» и «Манчестер Сити» можно следить на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.