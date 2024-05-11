Тухель отреагировал на слухи о переходе в АПЛ

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на слухи из прессы, которые связывают его с возвращением в «Челси» и с назначением в «Манчестер Юнайтед».

«С другими клубами никаких обсуждений не было. Я не имею представления о своём будущем. Я подумаю обо всём спокойно. Всё было ясно с февраля, я не тороплюсь», - слова Тухеля приводит в социальных сетях известный журналист Фабрицио Романо.

Как известно, в феврале было объявлено об уходе Томаса Тухеля из «Баварии» по завершению сезона. Мюнхенская команда в нынешнем сезоне не смогла выиграть ни одного трофея – такого не случалось 12 лет.