Холанн, де Брёйне и Фоден – в основе «Манчестер Сити» на игру в Лондоне

В субботу «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Фулхэма». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Гвардиол, Родри, Ковачич, де Брёйне, Бернарду Силва, Фоден, Холанн.

Матч «Фулхэм» - «Манчестер Сити» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Манчестер Сити» отстаёт от лидирующего в Премьер-лиге «Арсенала» на одно очко, проведя при этом на один матч меньше.