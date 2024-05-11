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Тен Хаг: «Райс вписался бы в наш состав, но я доволен Маунтом»

11 Мая 2024 • 13:27 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
1 7.00 X 5.50 2 1.37
12.05 18:30

Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» участвовал в борьбе за подписание полузащитника Деклана Райса. Футболист в итоге перебрался в «Арсенал», а «красные дьяволы» подписали Мэйсона Маунта. Комментарий на этот счёт дал рулевой манкунианцев Эрик тен Хаг.

«Райс – очень хороший игрок, и он вписался бы в наш состав. Но я доволен Маунтом, он тоже очень сильный игрок. В «Челси» он регулярно играл и лишь раз получил травму. Теперь ему не везёт с травмами, но он действительно хороший футболист. Нам очень не хватало его в матчах, где он отсутствовал. Он мог бы повысить наш игровой уровень», - сказал тен Хаг журналистам.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч против «Арсенала».

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