Клопп эмоционально высказался о финале «Реал» - «Боруссия»

Бывший наставник дортмундской «Боруссии», а ныне рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о предстоящем финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира «шмелям» будет противостоять мадридский «Реал».
«Буду смотреть финал как болельщик! Эксперт? Нет, вы что сошли с ума?! Я очень счастлив видеть «Боруссию» в финале», - передает слова немецкого специалиста инсайдер Бен Джейкобс в своих социальных сетях.
Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится в Лондоне. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» 1 июня.
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