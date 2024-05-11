Холанн высказался об игре под руководством Гвардиолы

Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн рассказал о своей игре за «Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.
«Я сейчас нахожусь в идеальном месте. У меня здесь есть Хосеп Гвардиолла, который забоится обо мне. У меня все отлично, я счастлив. Хочу добиться еще большего. Я намерен выиграть как можно больше трофеев», - передает слова скандинавского бомбардира AS.
В нынешнем сезоне Холанн принял участие в 28 матчах Английской премьер-лиги. На счету скандинавского бомбардира 25 забитых мячей и пять результативных передач. В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ.
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