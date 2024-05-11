Холанн высказался об игре под руководством Гвардиолы

«Я сейчас нахожусь в идеальном месте. У меня здесь есть Хосеп Гвардиолла, который забоится обо мне. У меня все отлично, я счастлив. Хочу добиться еще большего. Я намерен выиграть как можно больше трофеев», - передает слова скандинавского бомбардира AS.