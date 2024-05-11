«Арсенал» хочет перехватить полузащитника у «Барселоны»

Испанский полузащитник Мартин Субименди, правами на которого владеет «Реал Сосьедад», пользуется спросом на трансферном рынке. Согласно данным журналистов Mundo Deportivo, в подписании игрока заинтересованы три топ-клуба.

В борьбе за Субименди сойдутся каталонская «Барселона», туринский «Ювентус» и лондонский «Арсенал». Мартин связан контрактными обязательствами с «Реал Сосьедадом» до 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Субименди провел 31 встречу, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.