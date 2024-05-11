Слот будет жить в доме Клоппа после назначения в «Ливерпуль»

Стало известно, где планирует жить Арне Слот после назначения на должность главного тренера «Ливерпуля».

Как сообщает Mirror, специалист будет жить в доме, в котором сейчас живёт нынешний наставник «красных» Юрген Клопп. Немецкий специалист по окончании сезона, напомним, покинет клуб. Отмечается, что дом принадлежит не Клоппу, а «Ливерпулю», который в своё время приобрёл его у Брендана Роджерса.

Напомним, Слот, который сейчас работает в «Фейеноорде», является главным претендентом на пост главного тренера «Ливерпуля».

«Ливерпуль» в текущем сезоне АПЛ идёт на третьей строчке в таблице, набрав в 36 турах 78 очков.