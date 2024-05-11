Виллиан – о предстоящем матче с «Манчестер Сити»: «Если сплотимся, то сможем сотворить чудо»

Виллиан дал свой комментарий о предстоящем матче против «Манчестер Сити».

Встреча между «Фулхэмом» и «Манчестер Сити» пройдёт сегодня в рамках 37-го тура чемпионата Англии и начнётся в 14:30 по мск.

- Нас ожидает сложный матч, но, если мы сможем сплотиться, то сможем сотворить чудо. Не думаю, что мы можем помочь «Арсеналу» или кому-то другому, мы думаем в первую очередь о себе, хотим показать свою лучшую игру, - цитирует бразильского вингера пресс-служба «Фулхэма».

Виллиан принял участие в 36 матчах за «Фулхэм», в которых смог пять раз отметиться забитыми мячами и сделать два ассиста на партнёров. Контракт игрока с клубом действует до лета этого года.