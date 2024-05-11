Тен Хаг может уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой суперклуб

Мюнхенская «Бавария» продолжает подыскивать тренера, который заменит нынешнего наставника команды Томаса Тухеля. Об этом посредством социальных сетей рапортует журналист Керри Хау.

Как стало известно инсайдеру, немецкий гранд всерьез заинтересован в возвращении Ханса Дитера Флика. Если же сделка не состоится, то руководство «Баварии» готово провести переговоры с рулевым «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, которого могут уволить в конце сезона.

«Бавария» в нынешнем сезоне осталась без трофеев. В Бундеслиге команда занимает третье место, а в Лиге чемпионов вылетела в полуфинале.