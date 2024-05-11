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Тен Хаг может уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой суперклуб

11 Мая 2024 • 08:59 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» продолжает подыскивать тренера, который заменит нынешнего наставника команды Томаса Тухеля. Об этом посредством социальных сетей рапортует журналист Керри Хау.

Как стало известно инсайдеру, немецкий гранд всерьез заинтересован в возвращении Ханса Дитера Флика. Если же сделка не состоится, то руководство «Баварии» готово провести переговоры с рулевым «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, которого могут уволить в конце сезона.

«Бавария» в нынешнем сезоне осталась без трофеев. В Бундеслиге команда занимает третье место, а в Лиге чемпионов вылетела в полуфинале.

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Бавария Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги
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