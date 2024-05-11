Вратарь «Реала» Лунин заинтересовал 5 клубов - среди них «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»

Украинский вратарь Андрей Лунин, который успешно заменил Тибо Куртуа в мадридском «Реале», пользуется большим спросом на трансферном рынке. Об этом рапортуют журналисты El Nacional.

В услугах голкипера заинтересованы сразу пять топовых европейских клубов. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Арсенале», «Челси», «Ювентусе» и «Баварии». Все эти клубы предпримут попытку подписать украинца в летнее трансферное окно.

Срок действующего контракта Андрея с «королевским» клубом рассчитан до середины 2025 года. Согласно оценке портала Transfermarkt стоимость вратаря оценивается в 16 миллионов евро.

«Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»: вратарь Лунин выбрал себе клуб