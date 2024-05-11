В «Челси» оценили игру команды под руководством Почеттино

«В последних матчах было видно, что команда показывает хорошую игру. В этих нескольких встречах все шло как по маслу. Именно так мы и хотим играть. Сейчас стало видно, над чем мы все работаем. За этот отрезок времени мнение об игре «Челси» серьезно изменилось. Я никогда не видел таких радикальных перемен», - передает слова Тодда The Athletic.