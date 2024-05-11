Экс-игрок «Манчестер Сити» вынес вердикт по карьере тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Сити» Джо Бартон поделился мнением о дальнейших перспективах нидерландского специалиста Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«Тен Хагу пора уйти. Он плох, и команда откатывается с ним только вниз. Этот тренер никуда не привет команду», - оставил сообщение Бартон в своих социальных сетях.
Напомним, что нидерландский специалист занимает пост главного тренера «красных дьяволов» с лета 2022 года. Предыдущим его местом работы был амстердамский «Аякс».
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 54 балла после 35 туров. Команда занимает лишь восьмое место в турнирной таблице.
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