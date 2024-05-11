Салах – лучший в топ-5 лигах по созданным явным голевым шансам

Два представителя Премьер-лиги попали в тройку игроков с наибольшим количеством созданных явных голевых моментов в пяти ведущих европейских лигах.

Первую строчку в рейтинге занимает Мохамед Салах, создавший для товарищей по «Ливерпулю» 22 явных голевых шанса в текущем розыгрыше Премьер-лиги, отмечает WhoScored. Второе место делят между собой Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Яго Аспас («Сельта») – по 20.

В активе Мохамеда Салаха 18 забитых мячей и десять результативных передач в 30 поединках за команду Юргена Клоппа в чемпионате Англии. В списке лучших ассистентов лиги 31-летний египтянин уступает только Олли Уоткинсу из «Астон Виллы», на счету которого 12 голевых пасов.