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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах – лучший в топ-5 лигах по созданным явным голевым шансам

11 Мая 2024 • 06:16 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.10 X 4.60 2 1.70
13.05 22:00

Два представителя Премьер-лиги попали в тройку игроков с наибольшим количеством созданных явных голевых моментов в пяти ведущих европейских лигах.

Первую строчку в рейтинге занимает Мохамед Салах, создавший для товарищей по «Ливерпулю» 22 явных голевых шанса в текущем розыгрыше Премьер-лиги, отмечает WhoScored. Второе место делят между собой Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Яго Аспас («Сельта») – по 20. 

В активе Мохамеда Салаха 18 забитых мячей и десять результативных передач в 30 поединках за команду Юргена Клоппа в чемпионате Англии. В списке лучших ассистентов лиги 31-летний египтянин уступает только Олли Уоткинсу из «Астон Виллы», на счету которого 12 голевых пасов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сельта Манчестер Юнайтед Яго Аспас Бруну Фернандеш Мохамед Салах ещё теги

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