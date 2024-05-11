Каррагер: «Хаверц – одна из главных причин успеха «Арсенала»

Бывший английский футболист Джейми Каррагер отметил важность роли Кая Хаверца для нынешнего «Арсенала».

«Канониры» выиграли 14 из 16 матчей в Премьер-лиге с начала 2024 года. Команда Микеля Артеты возглавляет турнирную таблицу за два тура до финиша, опережая «Манчестер Сити» на одно очко при одной игре в запасе у «горожан».

«В 2024 году «Арсенал» определённо стал сильнее, чем в первой половине сезона, и одна из главных причин – роль Хаверца, – высказывается эксперт Sky Sports. – Поначалу над ним смеялись, но теперь мы действительно видим, что он центральный нападающий. Я не говорю, что он станет великим бомбардиром, но он очень помогает «Арсеналу» показывать сильную игру в обороне. Именно этот фактор даёт команде отличные шансы выиграть Премьер-лигу», – считает Каррагер.