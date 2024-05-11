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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хави Симонс мечтает выступать в Премьер-лиге слухи

11 Мая 2024 • 05:34 Комментировать
РБ Лейпциг
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Вердер
Через 10 ч. 14 мин.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс хотел бы попробовать силы в чемпионате Англии.

Нидерландец проводит нынешнюю кампанию в аренде в «РБ Лейпциге». Парижане хотели бы вновь видеть 21-летнего игрока в своих рядах, в то время как тот ещё не определился с будущим. По информации журналиста Марка Мешенуа, решающее слово остаётся за самим Симонсом. Если футболист решит уйти, «ПСЖ» будет готов продать его за 80 млн евро. Не исключается и вариант с повторной арендой.

Сам Хави Симонс, как утверждает источник, мечтает выступать в Английской премьер-лиге. Интерес к восходящей звезде ранее приписывался лондонскому «Арсеналу» и «Манчестер Сити».

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