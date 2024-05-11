Холанн: «Моя работа – забивать голы, а не постоянно касаться мяча»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о своём стиле игры.

Норвежца нередко критикуют за низкую вовлечённость в игру «горожан», что, по мнению самого форварда, не слишком корректно.

«Дискуссии о том, как часто мне следует касаться мяча, велись всегда. Никто об этом не говорит, когда я забиваю, но стоит только мне не забить, как люди сразу начинают упоминать количество моих касаний. Это часть жизни. Я не могу контролировать то, что обо мне говорят.

Моя работа явно не в том, чтобы управлять игрой, как это делает Родри. Я должен находиться в штрафной и завершать атаки. Можно играть, не касаясь мяча. Важны не только касания, но и движение, ум, понимание игры. Я знаю свою роль в команде», – цитирует City Xtra Холанна.