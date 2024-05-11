Почеттино: «Через неделю мы узнаем, останусь ли я в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино вновь ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

Контракт аргентинца действует до середины следующего года, что не препятствует распространению в прессе слухов о возможном уходе специалиста по окончании текущего сезона.

«Через неделю мы узнаем, останусь ли я тренером «Челси». Это не моё решение, ведь за перемены отвечают владельцы клуба. Через неделю всё выяснится.

На меня это не влияет. Влияет ли это на людей, которые работают с нами? Думаю, да. Меня могли бы уволить, что прекратило бы все разговоры, это не проблема. Так происходит во многих клубах», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Почеттино.