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Почеттино: «Через неделю мы узнаем, останусь ли я в «Челси»

11 Мая 2024 • 01:59 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Челси
1 3.40 X 3.85 2 2.07
Через 17 ч. 18 мин.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино вновь ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

Контракт аргентинца действует до середины следующего года, что не препятствует распространению в прессе слухов о возможном уходе специалиста по окончании текущего сезона.

«Через неделю мы узнаем, останусь ли я тренером «Челси». Это не моё решение, ведь за перемены отвечают владельцы клуба. Через неделю всё выяснится.

На меня это не влияет. Влияет ли это на людей, которые работают с нами? Думаю, да. Меня могли бы уволить, что прекратило бы все разговоры, это не проблема. Так происходит во многих клубах», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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