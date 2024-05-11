Уокер: «Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» добьётся результата в матче с «Арсеналом»

Футболист «Манчестер Сити» Кайл Уокер пожелал «Манчестер Юнайтед» провести успешный матч против «Арсенала».

В субботу команда Хосепа Гвардиолы сыграет на выезде с «Фулхэмом», а днём позднее «Арсенал» проведёт выездную встречу с «Манчестер Юнайтед». На текущий момент «канониры» опережают «горожан» на одно очко, при этом «Сити» провёл на один матч меньше.

«Самое главное – мы сами должны набрать три очка. Нам нужно сделать так, чтобы «Арсенал» вышел на «Олд Траффорд» с мыслью: «Мы обязаны победить, ведь «Манчестер Сити» выиграл свой матч». Это действительно оказывает давление на соперников. Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» добьётся результата в игре с «Арсеналом», – приводит City Xtra слова Уокера.