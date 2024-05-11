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Уокер: «Манчестер Сити» находится в трёх шагах от беспрецедентного успеха»

11 Мая 2024 • 01:08 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Сити
1 14.00 X 7.10 2 1.20
Через 12 ч. 17 мин.

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился мыслями о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

На данный момент «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице, однако судьба титула по-прежнему в их руках: набравший 83 очка «Арсенал» провёл 36 матчей, в то время как команда Хосепа Гвардиолы, отстающая на один балл, сыграла 35 поединков. 

«Я взволнован, ведь сейчас мы всего в трёх шагах от того, чего не делал ещё никто, – четырёх титулов АПЛ кряду. Нам нужно выиграть три оставшихся матча. Нам платят за то, чтобы мы выходили на поле и выигрывали. Такова наша работа», – рассказал в интервью пресс-службе «Манчестер Сити» Уокер в преддверии субботнего матча против «Фулхэма».

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