Уокер: «Манчестер Сити» находится в трёх шагах от беспрецедентного успеха»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился мыслями о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

На данный момент «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице, однако судьба титула по-прежнему в их руках: набравший 83 очка «Арсенал» провёл 36 матчей, в то время как команда Хосепа Гвардиолы, отстающая на один балл, сыграла 35 поединков.

«Я взволнован, ведь сейчас мы всего в трёх шагах от того, чего не делал ещё никто, – четырёх титулов АПЛ кряду. Нам нужно выиграть три оставшихся матча. Нам платят за то, чтобы мы выходили на поле и выигрывали. Такова наша работа», – рассказал в интервью пресс-службе «Манчестер Сити» Уокер в преддверии субботнего матча против «Фулхэма».