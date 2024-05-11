Постекоглу считает, что «Тоттенхэм» не заслужил попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился мнением об уровне своей команды.

«Шпоры» занимают пятую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги с 60 набранными очками после 35 сыгранных матчей. Лондонцам будет крайне трудно претендовать на путёвку в Лигу чемпионов: «Астон Вилла», располагающаяся на четвёртой строчке, имеет в своём активе 67 баллов при 36 проведённых играх.

«Считаю ли я, что наша команда должна играть в Лиге чемпионов? Нет, я так не думаю. Нам ещё предстоит многого достичь. Но это не значит, что я не хочу, чтобы мы попали в Лигу чемпионов. Мы можем финишировать четвёртыми и оказаться там, но это не изменит моё представление о том, где мы находимся и что нам нужно сделать летом. У меня в голове ясная картина», – заявил Постекоглу в интервью в преддверии матча против «Бёрнли».