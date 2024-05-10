Топ-клуб Премьер-лиги проявляет интерес к Гринвуду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд заинтересовал другой английский клуб.

22-летний игрок проводит текущий сезон в «Хетафе» на правах аренды. После завершения кампании форвард вернётся в расположение «красных дьяволов», но с высокой долей вероятности будет продан. Как информирует UtdDistrict, среди клубов, внимательно следящих за ситуацией, фигурирует лондонский «Челси». Интерес к Гринвуду также проявляют представители Серии А, Ла Лиги и другие клубы АПЛ, названия которых не раскрываются. «Хетафе» хотел бы сохранить англичанина в своих рядах.

В активе Мэйсона Гринвуда десять забитых мячей и шесть ассистов в 32 поединках нынешнего сезона.