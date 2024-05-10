Гвардиола высказался об отсутствии Родри в числе кандидатов на звание игрока года в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о полузащитнике Родри.

Лидер «горожан» не попал в число кандидатов на звание лучшего игрока текущего сезона в Английской премьер-лиге, что для многих стало неожиданностью.

«Я считаю, что опорный полузащитник должен оставаться за кулисами, а не в центре внимания, как другие. Родри не сомневается в том, что его ценят в «Манчестер Сити» и во всём английском футболе.

Конечно, в число номинантов мог попасть и Родри, там также мог быть один из других семи игроков. Он знает, насколько он хорош, а мы знаем, насколько он важен для нас», – высказался в беседе с Football on TNT Sports Гвардиола.