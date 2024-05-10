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«Барселона» сделала выбор между Фелишем и Фати слухи

10 Мая 2024 • 23:09 Комментировать
Ньюкасл
...
Брайтон
1 1.63 X 4.80 2 4.70
Через 16 ч. 19 мин.

Будущее Жоау Фелиша и Ансу Фати в «Барселоне» остаётся неопределённым.

Португалец выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды из мадридского «Атлетико», и на разных этапах сезона в прессе появлялась информация как о намерении каталонцев провернуть выкуп игрока, так и о незаинтересованности в дальнейшем сотрудничестве. Ансу Фати, напротив, арендован у «Барселоны» английским «Брайтоном». Согласно сведениям журналиста Фернандо Поло, если предстоящим летом «Барселоне» придётся выбирать между одним из двух форвардов, то предпочтение будет отдано Фелишу – он ценится клубом выше.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Брайтон Ансу Фати Жоау Фелиш ещё теги

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