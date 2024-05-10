Будущее Жоау Фелиша и Ансу Фати в «Барселоне» остаётся неопределённым.

Португалец выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды из мадридского «Атлетико», и на разных этапах сезона в прессе появлялась информация как о намерении каталонцев провернуть выкуп игрока, так и о незаинтересованности в дальнейшем сотрудничестве. Ансу Фати, напротив, арендован у «Барселоны» английским «Брайтоном». Согласно сведениям журналиста Фернандо Поло, если предстоящим летом «Барселоне» придётся выбирать между одним из двух форвардов, то предпочтение будет отдано Фелишу – он ценится клубом выше.