Гари Невилл объяснил, почему кандидатура Саутгейта не подходит «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на информацию о возможном назначении главным тренером команды Гарета Саутгейта.

«Я пришёл к выводу, что Саутгейта в «Манчестер Юнайтед» быть не может. Клуб не может ждать середины июля, когда уже должна идти предсезонная подготовка. Это будет выглядеть так, будто клуб не знает, что делает. А Гарет не может объявить о переходе перед крупным турниром», - сказал Невилл в подкасте Stick to Football.

В настоящий момент Гарет Саутгейт тренирует сборную Англии. Летом команда выступит на чемпионате Европы, турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля.