Мойес высказался о своём уходе из «Вест Хэма»

Недавно «Вест Хэм» объявил об уходе Дэвида Мойеса с поста главного тренера по завершению сезона 2023/2024. Шотландский специалист дал комментарий на этот счёт.

«Хотел ли бы я остаться? Мне пришлось бы решать это со своей семьёй. Я долгое время был вдали от семьи. Думаю, это правильное решение для обеих сторон – и для меня, и для клуба. Это были хорошие четыре с половиной года», - сказал Мойес в ходе пятничной пресс-конференции.

«Вест Хэм» сейчас располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Дэвида Мойеса проведёт в субботу, 11 мая, - против «Лутон Таун».